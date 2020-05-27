2020-05-27T19:23:53+03:00
Общество

Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличили в четыре раза

Сократилось и время ожидания результата
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дагестане увеличили количество тестов на коронавирус. Если в середине мая их делали 700-800 в день, то теперь - до 3,2 тысяч. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко в разговоре с главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым.

По словам федерального чиновника, уменьшилось и время ожидания результатов.

- Касаясь последних позитивных изменений, замминистра заявил об увеличении количества лабораторных исследований на COVID-19. Если 10 дней назад их было 700-800, на сегодняшнее утро уже более 3200. За 10 дней количество проводимых тестов увеличилось в 4-4,5 раза. Сокращается и период между моментом взятия материала и получением результата, - говорится в официальном отчете встречи.

Фото со встречи. Пресс-служба главы Дагестана

Фото со встречи. Пресс-служба главы Дагестана

Как отметил Фисенко, делегация экспертов уже осмотрела семь районов и побывала в перепрофилированных под COVID-19 крупных больницах. Проблем с поставкой лекарств в республике нет - контакт с производителем медикаментов удалось наладить.

27 мая в Дагестан привезли 1,5 тысячи упаковок с лекарством для тяжелых пациентов. Еще партию на тысячу медикаментов республика уже забронировала. Около 30 миллионов рублей потратят на закупку лекарств для амбулаторного лечения болезни. По словам Васильева, средства на это будут выделяться и в дальнейшем.

Чиновники обсудили и военно-полевые госпитали, брошенные на помощь Дагестану. Их планируют подключить к системе маршрутизации.

- Это очень важно, потому что все пациенты, которые находятся на реанимационных койках в тяжелом состоянии, должны консультироваться со специалистами лечебного учреждения более высокого уровня. В связи с этим решено, что самый большой опыт сейчас накопился в Центральной инфекционной больнице, будет запущен соответствующий приказ о дистанционном консультировании пациентов, которые находятся в районах, - сказал Фисенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске уберут с дороги лишние машины
Сергей Собянин отправит своих врачей в три республики Северного Кавказа
Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличили в четыре раза
На Ставрополье около 6 тысяч человек научили лечить от коронавируса
В Дагестане отец убил сына из ружья
В СКФО прокуроры защитили права медработников на получение стимулирующих выплат
На ставропольском курорте появится огромный ягуар
В МинЖКХ Ставрополья разъяснили начисление пеней и штрафов за долги по оплате коммунальных услуг
В Ставрополе запустили семейные конкурсы онлайн
В Ставрополе депутаты заслушали отчет врио главы города Дмитрия Семенова
В Ставрополе суд оставил за решёткой лжегенералов ФСБ
Глава Дагестана сообщил о ситуации с коронавирусом в республике
В Пятигорске врачи спасли школьнику поврежденную ногу
На Ставрополье вчетверо увеличены средства на заключение социальных контрактов
«Забудьте, что такое отдых»: Кадыров призвал врачей отказаться от отпусков
Фонд имени Кадырова подарил районным больницам десять реанимобилей
Рамзан Кадыров призвал борцов с COVID-19 отказаться от отпусков
На Ставрополье за сутки выздоровели 54 человека с коронавирусом
На Ставрополье в индустриальном парке начали шить многоразовые маски и молодежные худи
На Ставрополье наказали троих полицейских за получение взятки
На Ставрополье экс-гендиректор фирмы спрятал от государства 3 млн рублей
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
В Пятигорске стройку на горе Машук будут контролировать экологи и блогеры
В Пятигорске мужчина с пистолетом угрожал продавцу магазина
Суд Ставрополья наказал липовых сотрудников ФСБ со снимком Медведева
На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 42
Инвалид-попрошайка и прохожий устроили поножовщину в центре Ставрополя
На Ставрополье провели проверки по соблюдению режима самоизоляции