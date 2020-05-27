Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличили в четыре раза

27 Май 2020 2020-05-27T19:23:53+03:00

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В Дагестане увеличили количество тестов на коронавирус. Если в середине мая их делали 700-800 в день, то теперь - до 3,2 тысяч. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко в разговоре с главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым.

По словам федерального чиновника, уменьшилось и время ожидания результатов.

- Касаясь последних позитивных изменений, замминистра заявил об увеличении количества лабораторных исследований на COVID-19. Если 10 дней назад их было 700-800, на сегодняшнее утро уже более 3200. За 10 дней количество проводимых тестов увеличилось в 4-4,5 раза. Сокращается и период между моментом взятия материала и получением результата, - говорится в официальном отчете встречи.

Фото со встречи. Пресс-служба главы Дагестана

Как отметил Фисенко, делегация экспертов уже осмотрела семь районов и побывала в перепрофилированных под COVID-19 крупных больницах. Проблем с поставкой лекарств в республике нет - контакт с производителем медикаментов удалось наладить.

27 мая в Дагестан привезли 1,5 тысячи упаковок с лекарством для тяжелых пациентов. Еще партию на тысячу медикаментов республика уже забронировала. Около 30 миллионов рублей потратят на закупку лекарств для амбулаторного лечения болезни. По словам Васильева, средства на это будут выделяться и в дальнейшем.

Чиновники обсудили и военно-полевые госпитали, брошенные на помощь Дагестану. Их планируют подключить к системе маршрутизации.

- Это очень важно, потому что все пациенты, которые находятся на реанимационных койках в тяжелом состоянии, должны консультироваться со специалистами лечебного учреждения более высокого уровня. В связи с этим решено, что самый большой опыт сейчас накопился в Центральной инфекционной больнице, будет запущен соответствующий приказ о дистанционном консультировании пациентов, которые находятся в районах, - сказал Фисенко.

ИСТОЧНИК KP.RU