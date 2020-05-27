Сергей Собянин отправит своих врачей в три республики Северного Кавказа

27 Май 2020 2020-05-27T19:45:14+03:00

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Москва направит своих врачей в три республики Северного Кавказа для борьбы с COVID-19. Столичные специалисты поедут в Северную Осетию, Ингушетию и Дагестан. Кроме того, помощь получит Забайкальский край, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

О намерении отправить врачей в регионы Собянин заявил на встрече с Владимиром Путиным.

- Также в регионы будут направлены средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование для лечения коронавирусной инфекции, - говорит Ракова. - В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир. Медики проведут в регионах около 2 недель.

Чиновник сообщила, что в регионы отправят шесть бригад по шесть человек. Москва также перевезет более 200 тысяч медикаментов на 280 миллионов рублей и подарит больше 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU