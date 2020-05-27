2020-05-27T20:10:32+03:00
Общество

В Пятигорске уберут с дороги лишние машины

Об этом сообщила мэрия города
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Пятигорске разгрузят улицы города. Для этого власти хотят перераспределить межмуниципальный транспортный поток и проработать новые модели обслуживания. О таких планах заявили в пресс-службе администрации города.

- Перед муниципалитетом стоит задача не только сохранить действующую транспортную сеть, но и просчитать необходимость создания дополнительных остановочных пунктов и запуска новых маршрутов, - сказано в сообщении мэрии.

Первое предложение уже проработано - остановочным пунктом межмуниципальных маршрутов может стать автовокзал «Кавминводыавто» по улице Бунимовича. Это разгрузит Верхний Рынок и Железнодорожный вокзал. Кроме того, эту территорию планируют благоустроить.

Мэрия изменит и муниципальные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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