В Пятигорске уберут с дороги лишние машины
В Пятигорске разгрузят улицы города. Для этого власти хотят перераспределить межмуниципальный транспортный поток и проработать новые модели обслуживания. О таких планах заявили в пресс-службе администрации города.
- Перед муниципалитетом стоит задача не только сохранить действующую транспортную сеть, но и просчитать необходимость создания дополнительных остановочных пунктов и запуска новых маршрутов, - сказано в сообщении мэрии.
Первое предложение уже проработано - остановочным пунктом межмуниципальных маршрутов может стать автовокзал «Кавминводыавто» по улице Бунимовича. Это разгрузит Верхний Рынок и Железнодорожный вокзал. Кроме того, эту территорию планируют благоустроить.
Мэрия изменит и муниципальные маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU