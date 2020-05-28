2020-05-28T02:03:45+03:00
Здоровье

Около 6000 ставропольских врачей теперь знают, как бороться с коронавирусом

Специальные курсы проходят все - от медсестер до хирургов
Анна ЕГОРОВА
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Ставропольские врачи массово проходят курсы по борьбе с коронавирусомСтавропольские врачи массово проходят курсы по борьбе с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Почти 6000 ставропольских врачей, медсестер, ординаторов, преподавателей медуниверситета и волонтеров закончили курсы по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на базе СГМУ. Также более 2400 человек, включая медсестер и фельдшеров, прошли дистанционное обучение на базе медколледжей. Теперь они также смогут подключиться к борьбе с COVID-19.

- На сегодняшний день пациентам с диагнозом «коронавирус» оказывают помощь 1134 врача и более 3 тысяч сотрудников среднего медперсонала, - уточнила «КП на Северном Кавказе» заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Елена Кузьмина. - Врачи хирургических специальностей заканчивают обучение по основам проведения искусственной вентиляции легких при вирусных пневмониях.

К 29 мая будут подготовлены 402 реаниматолога. Они смогут оказать квалифицированную экстренную помощь тяжелым больным. На июнь запланированы курсы еще более чем для ста хирургов.

По данным на 28 мая, в Ставропольском крае зафиксировано 2148 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 198 детей. 871 человек выздоровел, 42 пациента скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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