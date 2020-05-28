2020-05-28T09:11:11+03:00
Общество

В Пятигорске отложили ремонт объектов на средства курортного сбора

Ася АСРЯН
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В Пятигорске перед депутатами городской Думы с отчетом за 2019 год выступил глава курорта Дмитрий Ворошилов. Он отметил, что основу экономики составляет малый и средний бизнес. Особенно это показал прошедший год.

Поэтому так важно сейчас поддерживать предпринимателей в процессе выхода из кризиса, спровоцированного коронавирусом. В частности, это снижение арендной платы, моратории на взыскание штрафов и т.д.

На встрече обсудили еще одну важную тему - сохранение и развитие Пятигорска в условиях ограничений. Ворошилов сообщил, что в первом полугодии курортный сбор не поступит в доходную часть бюджета. И от планов по вложению этих средств в развитие курортной инфраструктуры Пятигорска нам придется отказаться.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске разгрузят улицы города.

Для этого власти хотят перераспределить межмуниципальный транспортный поток и проработать новые модели обслуживания. О таких планах заявили в пресс-службе администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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