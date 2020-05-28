В Пятигорске отложили ремонт объектов на средства курортного сбора
В Пятигорске перед депутатами городской Думы с отчетом за 2019 год выступил глава курорта Дмитрий Ворошилов. Он отметил, что основу экономики составляет малый и средний бизнес. Особенно это показал прошедший год.
Поэтому так важно сейчас поддерживать предпринимателей в процессе выхода из кризиса, спровоцированного коронавирусом. В частности, это снижение арендной платы, моратории на взыскание штрафов и т.д.
На встрече обсудили еще одну важную тему - сохранение и развитие Пятигорска в условиях ограничений. Ворошилов сообщил, что в первом полугодии курортный сбор не поступит в доходную часть бюджета. И от планов по вложению этих средств в развитие курортной инфраструктуры Пятигорска нам придется отказаться.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске разгрузят улицы города.
Для этого власти хотят перераспределить межмуниципальный транспортный поток и проработать новые модели обслуживания. О таких планах заявили в пресс-службе администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU