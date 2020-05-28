2020-05-28T09:56:28+03:00
Общество

В Ессентуках проверили санатории к открытию сезона

Начать работу здравницы могут с 1 июня
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ессентуках проверили готовность санаториев к приезду отдыхающих. Полноценный летний сезон начнется со снятия ограничительных мер с курортов Кавказских Минеральных Вод, а это может произойти уже 1 июня. Инспектирование санаториев провел глава города Александр Некристов, сообщает пресс-служба мэрии.

- Особое внимание мы уделяем санитарной безопасности номерного фонда, медицинских кабинетов, гостевых комнат и столовых. В частности, мы предусмотрели соблюдение всех норм социального дистанцирования при приеме процедур, питании, отдыхе. Мы пока открываем только два этажа одного спального корпуса, в начале к нам заезжают 60 отдыхающих, мы готовы их принять, - сказала директор одного из санаториев города Нина Гринько.

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Согласно правилам, гости во время отдыха не смогут покидать территорию учреждения. Не исключается, что их будут проверять на коронавирус. По словам представителя администрации Ессентуков, перед поездкой все отдыхающие должны будут сдать тест на COVID-19.

- Вы начинаете работу в очень сложных условиях, приближенных к военным, [...] на ваши плечи ложится не только прием гостей, но и создание условий, при которых исключено попадание, - сказал Некристов.

Тестирование пройдут и сотрудники санаториев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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