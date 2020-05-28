2020-05-28T09:52:16+03:00
Общество

В Ставрополе Комсомольское озеро готовят к купальному сезону

Уже полностью готовы новые прочные опорные сваи, необходимые для монтажа детского бассейна, пирсов, по правой стороне, где находится спасательный пункт
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации краевого центраФото: пресс-служба администрации краевого центра
Изменить размер текста:

В Ставрополе не прекращаются работы на Комсомольском озере, даже несмотря на переменчивую погоду.

Уже полностью готовы новые прочные опорные сваи, необходимые для монтажа детского бассейна, пирсов, по правой стороне, где находится спасательный пункт, проложены электрические коммуникации.

И часть пирсов уже смонтирована, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Сейчас работники прокладывают бордюры, подготавливают основу для будущих пешеходных дорожек.

Ранее сообщалось, что на ставропольском курорте появится огромный ягуар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. По словам градоначальника Евгения Моисеева, длина скульптуры превышает три метра, а его вес составляет более 200 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бригада из Москвы прилетела в Северную Осетию спасать пациентов с COVID-19
Жителям Ставрополья дали совет по оплате коммуналки
Ставрополье на борьбу с коронавирусом потратит 9 млрд рублей
Ставрополье получит около 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и горожан
Губернатор Ставрополья поручил регулярно дополнять перечень мер поддержки населения
В Железноводске с 1 июня откроют санатории
На Ставрополье в пассажирский микроавтобус врезался лихач
В Ставрополе Комсомольское озеро готовят к купальному сезону
В Ессентуках проверили санатории к открытию сезона
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 43
В Пятигорске отложили ремонт объектов на средства курортного сбора
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек
Около 6000 ставропольских врачей теперь знают, как бороться с коронавирусом
В Пятигорске уберут с дороги лишние машины
Сергей Собянин отправит своих врачей в три республики Северного Кавказа
Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличили в четыре раза
На Ставрополье около 6 тысяч человек научили лечить от коронавируса
В Дагестане отец убил сына из ружья
В СКФО прокуроры защитили права медработников на получение стимулирующих выплат
На ставропольском курорте появится огромный ягуар
В МинЖКХ Ставрополья разъяснили начисление пеней и штрафов за долги по оплате коммунальных услуг