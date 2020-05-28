В Ставрополе Комсомольское озеро готовят к купальному сезону

28 Май 2020 2020-05-28T09:52:16+03:00

Уже полностью готовы новые прочные опорные сваи, необходимые для монтажа детского бассейна, пирсов, по правой стороне, где находится спасательный пункт

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В Ставрополе не прекращаются работы на Комсомольском озере, даже несмотря на переменчивую погоду.

Уже полностью готовы новые прочные опорные сваи, необходимые для монтажа детского бассейна, пирсов, по правой стороне, где находится спасательный пункт, проложены электрические коммуникации.

И часть пирсов уже смонтирована, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Сейчас работники прокладывают бордюры, подготавливают основу для будущих пешеходных дорожек.

Ранее сообщалось, что на ставропольском курорте появится огромный ягуар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. По словам градоначальника Евгения Моисеева, длина скульптуры превышает три метра, а его вес составляет более 200 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU