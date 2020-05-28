На Ставрополье в пассажирский микроавтобус врезался лихач

28 Май 2020 2020-05-28T10:10:38+03:00

Фото с места ДТП: ГИБДД по СК

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В Ессентуках три человека пострадали в ДТП. Причиной аварии стала небезопасная скорость, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Водитель "ВАЗ-21124" не смог экстренно затормозить, потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирской "ГАЗелью", которая в момент аварии разворачивалась.

- С травмами в больницу доставлены 38-летний водитель и 33-летний пассажир «двенадцатой», а также 63-летний водитель «ГАЗели». В момент ДТП в салоне пассажирского автомобиля пассажиров не было, - сказано в сообщении.

В ходе осмотра "ВАЗ-21124" сотрудники полиции обнаружили газовый баллон. Оборудование установили не в соответствии с техническими требованиями.

Водитель "ВАЗ-21124" в момент ДТП был трезвым.

ИСТОЧНИК KP.RU