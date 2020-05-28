2020-05-28T10:10:38+03:00
Происшествия

На Ставрополье в пассажирский микроавтобус врезался лихач

Пострадали три человека
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Фото с места ДТП: ГИБДД по СКФото с места ДТП: ГИБДД по СК
Изменить размер текста:

В Ессентуках три человека пострадали в ДТП. Причиной аварии стала небезопасная скорость, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Водитель "ВАЗ-21124" не смог экстренно затормозить, потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирской "ГАЗелью", которая в момент аварии разворачивалась.

- С травмами в больницу доставлены 38-летний водитель и 33-летний пассажир «двенадцатой», а также 63-летний водитель «ГАЗели». В момент ДТП в салоне пассажирского автомобиля пассажиров не было, - сказано в сообщении.

В ходе осмотра "ВАЗ-21124" сотрудники полиции обнаружили газовый баллон. Оборудование установили не в соответствии с техническими требованиями.

Водитель "ВАЗ-21124" в момент ДТП был трезвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бригада из Москвы прилетела в Северную Осетию спасать пациентов с COVID-19
Жителям Ставрополья дали совет по оплате коммуналки
Ставрополье на борьбу с коронавирусом потратит 9 млрд рублей
Ставрополье получит около 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и горожан
Губернатор Ставрополья поручил регулярно дополнять перечень мер поддержки населения
В Железноводске с 1 июня откроют санатории
На Ставрополье в пассажирский микроавтобус врезался лихач
В Ставрополе Комсомольское озеро готовят к купальному сезону
В Ессентуках проверили санатории к открытию сезона
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 43
В Пятигорске отложили ремонт объектов на средства курортного сбора
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек
Около 6000 ставропольских врачей теперь знают, как бороться с коронавирусом
В Пятигорске уберут с дороги лишние машины
Сергей Собянин отправит своих врачей в три республики Северного Кавказа
Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличили в четыре раза
На Ставрополье около 6 тысяч человек научили лечить от коронавируса
В Дагестане отец убил сына из ружья
В СКФО прокуроры защитили права медработников на получение стимулирующих выплат
На ставропольском курорте появится огромный ягуар
В МинЖКХ Ставрополья разъяснили начисление пеней и штрафов за долги по оплате коммунальных услуг