В Железноводске с 1 июня откроют санатории
В Железноводске возобновят работу санатории. Город активно готовится к открытию туристического сезона. Сделать это позволяет коэффициент санитарно-эпидемиологической ситуации Кавказских Минеральных Вод, уточняют в мэрии.
- 1 июня по решению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова мы переходим к поэтапному снятию ограничений. Санатории и коллективные средства размещения Железноводска, а также наши турагентства и экскурсионные бюро могут возобновить работу после выполнения всех требований Роспотребнадзора, - сказал мэр Евгений Моисеев.
В правила надзорного органа входят дезинфекция номеров, термометрия сотрудников и гостей, социальное дистанцирование и одиночное расселение. После открытия санаториев возобновят работу парки и питьевые бюветы - но это уже следующий этап снятия ограничительных мер.
Откроются три санатория Железноводска.
ИСТОЧНИК KP.RU