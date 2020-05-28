В Железноводске с 1 июня откроют санатории

28 Май 2020 2020-05-28T10:21:42+03:00

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В Железноводске возобновят работу санатории. Город активно готовится к открытию туристического сезона. Сделать это позволяет коэффициент санитарно-эпидемиологической ситуации Кавказских Минеральных Вод, уточняют в мэрии.

- 1 июня по решению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова мы переходим к поэтапному снятию ограничений. Санатории и коллективные средства размещения Железноводска, а также наши турагентства и экскурсионные бюро могут возобновить работу после выполнения всех требований Роспотребнадзора, - сказал мэр Евгений Моисеев.

В правила надзорного органа входят дезинфекция номеров, термометрия сотрудников и гостей, социальное дистанцирование и одиночное расселение. После открытия санаториев возобновят работу парки и питьевые бюветы - но это уже следующий этап снятия ограничительных мер.

Откроются три санатория Железноводска.

ИСТОЧНИК KP.RU