Жителям Ставрополья дали совет по оплате коммуналки

28 Май 2020 2020-05-28T11:06:11+03:00

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Власти посоветовали жителям Ставрополья не накапливать пени по ЖКХ. Несмотря на мораторий на начисление штрафов, потребителям начисляются санкции за просрочку платежа. На это часто жалуются ставропольцы, сообщает пресс-служба регионального Министерства ЖКХ.

По словам представителя ведомства, это законное начисление. Согласно постановлению Правительства России от 2 апреля, нельзя начислять пени на задолженность за жилищно-коммунальные услуги, включая взнос на капитальный ремонт. Нельзя и отключать коммунальные услуги за неуплату.

Однако это правило не распространяется на долги за другие месяцы (идущие до марта) и в отношениях в сфере газоснабжения.

- Предприятия и организации сферы ЖКХ ни на день не останавливали свою работу, чтобы подать нам воду, тепло, газ, электроэнергию, вывезти мусор и вправе рассчитывать на оплату своей работы. Поэтому мы призываем жителей края, чей доход не изменился в связи с пандемией, не откладывать оплату жилищно-коммунальных услуг на «потом», - обратился к жителя Ставрополья министр ЖКХ Роман Марченко.

Постановление Правительства России действует до 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU