Жителям Ставрополья дали совет по оплате коммуналки
Власти посоветовали жителям Ставрополья не накапливать пени по ЖКХ. Несмотря на мораторий на начисление штрафов, потребителям начисляются санкции за просрочку платежа. На это часто жалуются ставропольцы, сообщает пресс-служба регионального Министерства ЖКХ.
По словам представителя ведомства, это законное начисление. Согласно постановлению Правительства России от 2 апреля, нельзя начислять пени на задолженность за жилищно-коммунальные услуги, включая взнос на капитальный ремонт. Нельзя и отключать коммунальные услуги за неуплату.
Однако это правило не распространяется на долги за другие месяцы (идущие до марта) и в отношениях в сфере газоснабжения.
- Предприятия и организации сферы ЖКХ ни на день не останавливали свою работу, чтобы подать нам воду, тепло, газ, электроэнергию, вывезти мусор и вправе рассчитывать на оплату своей работы. Поэтому мы призываем жителей края, чей доход не изменился в связи с пандемией, не откладывать оплату жилищно-коммунальных услуг на «потом», - обратился к жителя Ставрополья министр ЖКХ Роман Марченко.
Постановление Правительства России действует до 1 января 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU