На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 82 человека
В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" Об этом утром, 29 мая сообщил губернатор региона. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.
Пока неизвестно, где проживали жертвы инфекции и кто они. Все в регионе от коронавируса умерли 45 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 34 пациента.
Всего за все время на Ставрополье коронавирусом заразились 2320 человек. Напомним, что в регионе продолжает действовать масочный режим. А режим самоизоляции продлен до 31 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU