2020-05-29T08:13:57+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 82 человека

Еще двое скончались
Ася АСРЯН
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В регионе действует обязательный масочный режимВ регионе действует обязательный масочный режимФото: Иван МАКЕЕВ
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В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" Об этом утром, 29 мая сообщил губернатор региона. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Пока неизвестно, где проживали жертвы инфекции и кто они. Все в регионе от коронавируса умерли 45 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 34 пациента.

Всего за все время на Ставрополье коронавирусом заразились 2320 человек. Напомним, что в регионе продолжает действовать масочный режим. А режим самоизоляции продлен до 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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