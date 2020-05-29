На Ставрополье 20 сотрудников скорой помощи отправлены на карантин из-за коронавируса

29 Май 2020 2020-05-29T09:02:56+03:00

В регионе скончались 45 человек с подтвержденным диагнозом

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На Ставрополье сотрудники отделения скорой помощи районной больницы Ипатовского округа ушли на карантин. Выяснилось, что один из них контактировал с зараженным коронавирусом.

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- В соответствии с постановлением Роспотребнадзора, 20 сотрудников отделения скорой медпомощи Ипатовской районной больницы отправлены на карантин, - сообщили в администрации округа.

По словам главы Ипатовского городского округа, Сергея Савченко, эти вынужденные меры и приняты в связи с контактом одного из сотрудников с коронавирусным больным.

- Большая просьба временно минимизировать обращение в скорую, но в случае острой необходимости в дневное время вы можете обратиться к своему участковому терапевту. В ночное время за неотложной помощью обращаться в приемное отделение районной больницы, - добавил Сергей Савченко.

Напомним, что на сегодняшний день на Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 2320. Выздоровевших – 991. За сутки скончались еще двое пациентов. Диагноз подтвердился у 82 жителей региона. Всего от коронавируса на Ставрополье умерли 45 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU