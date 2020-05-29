На Ставрополье пьяный водитель пытался обмануть полицию

29 Май 2020 2020-05-29T10:08:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском городском округе поймали пьяного, хитрого водителя. Он хотел обмануть сотрудников ППС, перебравшись на пассажирское место. Видео и подробности инцидента публикует пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Около Новопавловска полицейские заметили виляющую "шестерку". Инспекторы поехали за машиной и, не успев ничего сделать - ни посигналив, ни включив сирену, остановили участника движения. Пока сотрудник шел к водителю, он - габаритный мужчина - успел перебраться на пассажирское сидение через другого пассажира, который занял место у руля.

Мужчина хотел обмануть сотрудников ГИБДД.Видео: соцсети

- Причина такого поведения стала ясна сразу: находившийся за рулем 29-летний гражданин имел явные признаки опьянения, кроме того, как выяснилось, был лишен права управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - сказано в сообщении.

От медицинского освидетельствования мужчина отказался. По факту собран материал, по которому можно возбудить уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU