На Ставрополье пьяный водитель пытался обмануть полицию
В Кировском городском округе поймали пьяного, хитрого водителя. Он хотел обмануть сотрудников ППС, перебравшись на пассажирское место. Видео и подробности инцидента публикует пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
Около Новопавловска полицейские заметили виляющую "шестерку". Инспекторы поехали за машиной и, не успев ничего сделать - ни посигналив, ни включив сирену, остановили участника движения. Пока сотрудник шел к водителю, он - габаритный мужчина - успел перебраться на пассажирское сидение через другого пассажира, который занял место у руля.
Мужчина хотел обмануть сотрудников ГИБДД.Видео: соцсети
- Причина такого поведения стала ясна сразу: находившийся за рулем 29-летний гражданин имел явные признаки опьянения, кроме того, как выяснилось, был лишен права управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - сказано в сообщении.
От медицинского освидетельствования мужчина отказался. По факту собран материал, по которому можно возбудить уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU