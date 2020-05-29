В Ставрополе сквер Декабристов украсит фонтан

29 Май 2020 2020-05-29T09:52:06+03:00

Рядом расположатся три игровых комплекса, рассчитанные на детей разных возрастов

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Масштабное обновление сквера Декабристов затронет и площадку около дворца им. Ю.А. Гагарина. По замыслу разработчиков, центральное место в самом сквере Декабристов займет фонтан.

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Рядом расположатся три игровых комплекса, рассчитанные на детей разных возрастов. Поэтому в этой части сквера предусмотрено обязательное мягкое покрытие.

Обустроят также зоны спокойного отдыха с пешеходными дорожками, парковыми светильниками и скамейками. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 24 июня пройдет отложенный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, запланированный на 9 мая.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа военная авиация уже готовится к выступлению. Задействовано почти 30 самолетов Су-25. Включая новейшую модификацию Су-25СМ3. Тренировки проходят на высотах от 200 до 600 метров над землей.

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ИСТОЧНИК KP.RU