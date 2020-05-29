В Чечне дали оценку числу тяжелых больных коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T10:25:41+03:00

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В Чечне очень много тяжелых пациентов с COVID-19. Количество заболевших только растет, говорит министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

- У нас очень много тяжелых больных, больных, у которых есть сопутствующие заболевания, - сказал Сулейманов. - Это говорит о том, что нам надо подходить еще более строго к карантинным мерам, соблюдать социальную дистанцию - делать все то, что уменьшит число случаев.

Обращение министр записывал из Республиканской клинической больницы, где лечат от COVID-19.

По состоянию на 28 мая в Чеченской Республике зафиксировали 1174 случая инфицирования. Врачи вылечили 745 больных, 13 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU