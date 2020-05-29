2020-05-29T10:25:41+03:00
Общество

В Чечне дали оценку числу тяжелых больных коронавирусом

Глава Минздрава обратился к жителям республики
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Чечне очень много тяжелых пациентов с COVID-19. Количество заболевших только растет, говорит министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

- У нас очень много тяжелых больных, больных, у которых есть сопутствующие заболевания, - сказал Сулейманов. - Это говорит о том, что нам надо подходить еще более строго к карантинным мерам, соблюдать социальную дистанцию - делать все то, что уменьшит число случаев.

Обращение министр записывал из Республиканской клинической больницы, где лечат от COVID-19.

По состоянию на 28 мая в Чеченской Республике зафиксировали 1174 случая инфицирования. Врачи вылечили 745 больных, 13 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 3 пациента с COVID-19 скончались в Северной Осетии
На Ставрополье пойдет грозовой дождь с градом
В Ставрополе один из претендентов на пост мэра города снял свою кандидатуру
Парки Ставрополя избавят от клещей
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 2320
В Чечне дали оценку числу тяжелых больных коронавирусом
В Ставрополе сквер Декабристов украсит фонтан
На Ставрополье пьяный водитель пытался обмануть полицию
На Ставрополье 20 сотрудников скорой помощи отправлены на карантин из-за коронавируса
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 82 человека
Депутата ставропольской краевой думы лишили мандата с интересной формулировкой
Суд отпустил домой фигурантку "дела Арашуковых"
Военная авиация готовится к параду в Ставрополе
В Дагестане врачи пожаловались в СК, оставшись без обещанных выплат
На осетинского певца и COVID-диссидента завели 4 уголовное дело
В Ставрополе вандалы повредили более ста остановок