На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 2320

29 Май 2020 2020-05-29T10:31:14+03:00

Владимир Владимиров сообщил, что потребуется сделать еще немало, чтобы победить болезнь

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Губернатор Ставрополья утром, 29 мая сообщил печальную новость. В регионе за последние сутки скончались еще два человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего зафиксировано 45 жертв.

Последствия коронавируса для Ставрополья, недоверие и профилактика: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

На данный момент число зараженных достигло 2320 человек. Среди них – 208 несовершеннолетних жителей региона.

В тяжелом состоянии находятся 34 пациента. За сутки коронавирусом заболели еще 82 человека. Всего выздоровели 991.

Владимир Владимиров сообщил, что потребуется сделать еще немало, чтобы победить болезнь. Однако, по его словам, свой вклад в это может внести каждый житель Ставрополья.

- Меры предосторожности, уверен, уже хорошо всем известны. Не пренебрегайте ими. Оставайтесь здоровыми, - обратился губернатор в землякам.

Напомним, что в нашем регионе с 18 мая введен обязательный масочный режим. Продлится он до 1 июля 2020 года. А до 31 мая в крае действует режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU