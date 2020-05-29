2020-05-29T10:45:48+03:00
Общество

Парки Ставрополя избавят от клещей

Это уже вторая обработка городских территорий
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе проведут вторую обработку общественных мест от клещей. Среди таких областей - скверы, лесопарки, детские площадки, дворы и дачные товарищества в пригороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Первую масштабную обработку провели еще месяц назад. Мероприятия прошли в обычном режиме.

В администрации Ставрополя также напомнили об элементарных правилах защиты от клещей: одежду заправляйте, манжеты застегивайте, головной убор надевайте, осматривайте себя почаще.

- Если вы обнаружили на теле клеща, сразу обратитесь лечебно – профилактическую организацию, где вам будет оказана первая медицинская помощь, - говорится в сообщении мэрии.

Представители городской власти рекомендуют, кроме прочего, пользоваться репеллентами и не заносить свежесобранные травы и растения в дом - на них могут оказаться насекомые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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