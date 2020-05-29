Парки Ставрополя избавят от клещей
В Ставрополе проведут вторую обработку общественных мест от клещей. Среди таких областей - скверы, лесопарки, детские площадки, дворы и дачные товарищества в пригороде, сообщает пресс-служба мэрии.
Первую масштабную обработку провели еще месяц назад. Мероприятия прошли в обычном режиме.
В администрации Ставрополя также напомнили об элементарных правилах защиты от клещей: одежду заправляйте, манжеты застегивайте, головной убор надевайте, осматривайте себя почаще.
- Если вы обнаружили на теле клеща, сразу обратитесь лечебно – профилактическую организацию, где вам будет оказана первая медицинская помощь, - говорится в сообщении мэрии.
Представители городской власти рекомендуют, кроме прочего, пользоваться репеллентами и не заносить свежесобранные травы и растения в дом - на них могут оказаться насекомые.
ИСТОЧНИК KP.RU