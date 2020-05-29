В Ставрополе один из претендентов на пост мэра города снял свою кандидатуру
В Ставрополе один из претендентов на пост мэра города снял свою кандидатуру. Об этом сообщили в городской Думе. Также стало известно имя этого кандидата. Ею стала Маргарита Николенко.
Список кандидаов: кто претендует на пост мэра Ставрополя
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Николенко Маргарита - 45 летняя жительница краевого центра. Директор по развитию производственных систем АО «Концерн Энергомера».
Она училась в грозненской школе №46, затем закончила СевКавГТУ в Ставрополе. Работала главным инженером ЗАО «Монокристалл». В 2018 году перешла в «Энергомеру». Участвовала в конкурсе «Женщина года города Ставрополя 2016».
Стала лауреатом в номинации «Деловая женщина» как автор научных работ по выращиванию искусственных сапфиров большого диаметра, добившаяся самых низких в мире прямых затрат на его производство.
Также о ней известно, что она - полуфиналист проекта «Лидеры России 2019».
Теперь на должность мэра Ставрополя претендуют 11 человек. Все они подали документы в конкурсную комиссию. Напомним, что конкурс на должность мэра Ставрополя пройдет 11 июня.
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