На Ставрополье пойдет грозовой дождь с градом

29 Май 2020 2020-05-29T11:05:51+03:00

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На Ставрополье прогнозируют плохую погоду на два дня. 29 мая с 14-16 часов начнут лить сильные дожди в сочетании с грозой, градом и порывами ветра до 23 метров в секунду. Непогода продлится до утра 30 мая, предупреждает комитет по делам гражданской обороны и ЧС администрации Ставрополя.

- По информации Ставропольского Гидрометцентра, в период с 14 - 16 часов и до конца суток 29 мая и далее ночью и утром 30 мая 2020 года местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду, - говорится в сообщении комитета.

Согласно сводке на сайте регионального Гидрометцентра, днем 30 мая дожди с грозой продлятся, скорость ветра уменьшится до 19. Воздух прогреется до 19-29 градусов на Ставрополье и до 21 градуса в Ставрополе.

Полностью погода уляжется в воскресенье - день пройдет без осадков. Температура по краю колеблется от 20 до 25 градусов, ветер незначительный.

ИСТОЧНИК KP.RU