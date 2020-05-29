2020-05-29T11:17:58+03:00
Происшествия

Еще 3 пациента с COVID-19 скончались в Северной Осетии

Подробнее рассказали в республиканском Минздраве
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Иван МАКЕЕВ
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Еще три пациента с коронавирусом скончались в Северной Осетии. Подробнее про зарегистрированные за сутки летальные исходы рассказали в Минздраве РСО-Алания.

В ведомстве уточнили, что в Республиканской клинической больнице скорой помощи умерла женщина 1969 года рождения с внебольничной пневмонией, сахарным диабетом 2 типа, ишемической болезнью сердца и другими патологиями. Там же не удалось спасти пациента 1940 года рождения, страдавшего сопутствующими заболеваниями: атеросклеротический кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца и острый респираторный дистресс-синдром.

Третий пациент 1952 года рождения скончался с подтвержденным COVID-19 в Республиканской клинической больнице, куда поступил 17 мая с жалобами на одышку и повышенную температуру тела.

На 29 мая, по данным республиканского Роспотребнадзора, в Северной Осетии на 49 человек выросло число инфицированных жителей. Всего зарегистрировано 2907 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за все время 1754 человека. Скончались - 47.

Последствия коронавируса для Ставрополья, недоверие и профилактика: коронавирус на Северном Кавказе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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