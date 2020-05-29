В Ингушетии три человека погибли в жесткой аварии

29 Май 2020 2020-05-29T11:35:21+03:00

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В Ингушетии, в селе Нестеровское Сунженского района, произошло смертельное ДТП. На месте работали сотрудники МЧС России по республике, сообщает пресс-служба ведомства в оперативном сообщении.

Авария произошла на улице Красина 28 мая, после 21 часов. "ВАЗ-2114" столкнулся с грузовым авто-грейдором, который стоял на обочине.

- В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие. Детей нет, - сообщали спасатели. На место тут же выехала бригада из четырех человек и одной единицы техники.

Позже стало известно, что умерли три человека. Все они находились в отечественной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU