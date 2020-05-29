2020-05-29T11:36:01+03:00
Общество

На Ставрополье продлили режим самоизоляции

Выданные ранее спецпропуска признаются действительными автоматически
Ася АСРЯН
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В регионе действует обязательный масочный режимВ регионе действует обязательный масочный режимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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29 мая стало известно, что на Ставрополье продлили режим обязательной самоизоляции. Напомним, ранее губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что в нашем регионе он продлится до 31 мая 2020 года.

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А сегодня стало известно, что режим обязательной самоизоляции продлен до 7 июня.

Выданные ранее спецпропуска признаются действительными автоматически. Проставлять на них дополнительные отметки нет необходимости.

Напомним, что на сегодняшний день на Ставрополе от коронавирусной инфекции умерли 45 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 82 пациентов. Всего за прошлый день скончались два жителя региона. В тяжелом состоянии находятся 34 ставропольца.

Губернатор Владимир Владимиров еще раз призывает земляков соблюдать обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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