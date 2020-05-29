На Ставрополье продлили режим самоизоляции

29 Май 2020 2020-05-29T11:36:01+03:00

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29 мая стало известно, что на Ставрополье продлили режим обязательной самоизоляции. Напомним, ранее губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что в нашем регионе он продлится до 31 мая 2020 года.

Последствия коронавируса для Ставрополья, недоверие и профилактика: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

А сегодня стало известно, что режим обязательной самоизоляции продлен до 7 июня.

Выданные ранее спецпропуска признаются действительными автоматически. Проставлять на них дополнительные отметки нет необходимости.

Напомним, что на сегодняшний день на Ставрополе от коронавирусной инфекции умерли 45 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 82 пациентов. Всего за прошлый день скончались два жителя региона. В тяжелом состоянии находятся 34 ставропольца.

Губернатор Владимир Владимиров еще раз призывает земляков соблюдать обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU