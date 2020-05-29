Муфтия Карачаево-Черкесии не хотят отключать от ИВЛ

29 Май 2020 2020-05-29T11:52:28+03:00

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Муфтию Карачаево-Черкессии Исмаилу Бердиеву стало лучше. Главное духовное лицо республики на днях доставили в Москву с подозрением на коронавирус. Мужчина идет на поправку, говорит его заместитель Ибрагим-хаджи Катчиев.

По его словам, муфтию все еще нужна искусственная вентиляция легких. От аппарата его не отключают, хотя дыхание нормализуется.

- Врачи различного профиля провели осмотр и заключили, что в его состоянии отмечается положительная динамика, - сказал Катчиев.

Заместителя муфтия очень огорчили сообщения в социальных сетях о том, что состояние Бердиева ухудшилось.

- Очень тяжело было читать такие слова. Ни одному человеку не желаем таких трудностей, пусть все будут здоровы.

С 14 мая муфтия лечили в Черкесске, но 22 мая его отвезли в Москву и положили в больницу имени Н.И. Пирогова.

ИСТОЧНИК KP.RU