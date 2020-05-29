На Ставрополье в районе аэропорта «Минеральные Воды» придется объезжать места ремонта
Подготовительные работы начались на участке реконструкции А-157 Минводы – Кисловодск.Они ведутся на 30-километровом отрезке трассы, которую будут расширять с двух до четырех полос движения.
Итогом станет увеличение пропускной способности на одном из самых загруженных направлении – от международного аэропорта до Ессентуков.
При движении на этих участках водителям необходимо учитывать временную схему (см. карты ниже).
Автомобильная дорога А-157 связывает международный аэропорт в г. Минеральные Воды с городами-курортами Ессентуки и Кисловодск, а также обеспечивает выход на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесской Республике.
Каждый день по ней проезжает более 10 тысяч автомобилей.
Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что на Ставрополье прогнозируют плохую погоду на два дня. 29 мая с 14-16 часов начнут лить сильные дожди в сочетании с грозой, градом и порывами ветра до 23 метров в секунду. Непогода продлится до утра 30 мая, предупреждает комитет по делам гражданской обороны и ЧС администрации Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU