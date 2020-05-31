На Ставрополье призывников проверяют на коронавирусную инфекцию

31 Май 2020 2020-05-31T02:01:00+03:00

Без теста на коронавирус ставропольские призывники в армию не попадут Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 200 человек уже узнали свои результаты

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В этом году ставропольским призывникам, чтобы попасть на военную службу, нужно не только успешно пройти медкомиссию, но и сдать тест на коронавирус. Около 200 человек уже получили отрицательные результаты. 28 новобранцев уехали в войска, остальные отправятся в июне. Такое решение приняли в Минобороны РФ, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку. Хотя сама призывная кампания стартовала как обычно 1 апреля.

Как уточнили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации Ставрополя, на городском пункте сбора усилены меры профилактики. Используются антисептики, обеззараживающие лампы, бесконтактные термометры, а для призывников составлен особый график прохождения комиссии, чтобы избежать скопления людей.

Еще одна особенность призывной кампании-2020 - дистанционное обучение по многим военно-учетным специальностям.

Напомни, по состоянию на 30 мая в Ставропольском крае выявлено 2404 случаев заражения коронавирусом. 1042 пациента выздоровели, 46 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU