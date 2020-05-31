На Ставрополье выявили еще 81 пациента с COVID-19

31 Май 2020 2020-05-31T11:10:22+03:00

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Количество заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло отметки в 2485 случаев. За день вирус обнаружили еще у 81 человека. Среди зараженных 219 детей, сообщает губернатор Владимир Владимиров.

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Выросло число выздоровевших пациентов - вчера врачи выписали еще 19 человек. Теперь на Ставрополье известно 1067 случаев, когда человек переболел коронавирусом. Впервые с 24 мая никто из инфицированных за день не умер. По состоянию на 31 мая от COVID-19 скончались 46 человек.

- Состояние 28 пациентов оценивается как тяжёлое. 220 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, - пишет губернатор Владимир Владимиров.

По официальным данным Роспотребнадзора, в настоящее время в Ставропольском крае от коронавируса лечат 1372 человека - это 55,2 процента от общего числа известных случаев заражения. В то же время количество вылеченных пациентов оценивают в 42,9 процента, а скончавшихся - в 1,9 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU