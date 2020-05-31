Ставрополье соберет матрешку из 100 тонн минералки на День России
Новый арт-объект появится в Железноводске. Администрация города анонсировала строительство большой матрешки из 100 тон минеральной воды. Возведение планируют провести за несколько часов на День России, говорят в мэрии.
- 12 июня, в День России, выложим на нашей Феррум-площади «водяную» Матрёшку! «Строительным материалом» выступит главный природный ресурс самого зеленого ставропольского курорта – минеральная вода, - пишет мэр Евгений Моисеев.
На строительство арт-объекта бросят волонтеров.
В администрации Железноводска акцию назвали "Наполним Россию здоровьем", потому что, "наполняя гостей нашей минералкой, мы дарим здоровье". Матрешку выложат в двух цветах - в зеленом и белом (по цвету бутылок).
Отмечается, что после матрешку разберут. Бутылки с минеральной водой отдадут волонтерам акции "Тележка добра", которую проводят власти Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU