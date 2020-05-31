Ставрополье соберет матрешку из 100 тонн минералки на День России

31 Май 2020 2020-05-31T09:20:45+03:00

Об этом сообщила мэрия Железноводска

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Новый арт-объект появится в Железноводске. Администрация города анонсировала строительство большой матрешки из 100 тон минеральной воды. Возведение планируют провести за несколько часов на День России, говорят в мэрии.

- 12 июня, в День России, выложим на нашей Феррум-площади «водяную» Матрёшку! «Строительным материалом» выступит главный природный ресурс самого зеленого ставропольского курорта – минеральная вода, - пишет мэр Евгений Моисеев.

На строительство арт-объекта бросят волонтеров.

В администрации Железноводска акцию назвали "Наполним Россию здоровьем", потому что, "наполняя гостей нашей минералкой, мы дарим здоровье". Матрешку выложат в двух цветах - в зеленом и белом (по цвету бутылок).

Отмечается, что после матрешку разберут. Бутылки с минеральной водой отдадут волонтерам акции "Тележка добра", которую проводят власти Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU