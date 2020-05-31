Онанист пугал жителей Ставрополя в людном месте

31 Май 2020 2020-05-31T10:59:22+03:00

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В Ставрополе мужчина со спущенными штанами пугал местных жителей. При детях и женщинах молодой человек мастурбировал. Инцидент попал на видео и разлетелся по сети.

Неизвестный решил сделать свои грязные дела на аллее микрорайона "Перспективный". Некоторых это напугало, и они быстро, уводя детей, пошли прочь. А кого-то веселило: например, операторов ролика. Девушки хихикали и в красках описывали картину. По этическим причинам мы не можем опубликовать ролик.

Неизвестно, забрали ли онаниста в отдел полиции. Но поступок взбудоражил ставропольских пользователей сети.

ИСТОЧНИК KP.RU