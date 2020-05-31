В память Андрея Джатдоева проведут онлайн-вечера

31 Май 2020 2020-05-31T11:27:21+03:00

Мероприятие планируют на 40-й день со смерти мэра

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе организуют онлайн-вечер из воспоминаний об Андрее Джатдоеве. Мероприятие пройдет на 40-й день со смерти мэра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Онлайн-показы организует театральная студия "Слово" имени Владимира Гурьева ДДТ. Вечера пройдут в четыре дня - с 4 по 8 июня горожане смогут посмотреть ролики с воспоминаниями об Андрее Джатдоеве и архивные фотографии. Показы будут начинаться вечером, с 18 часов. Трансляции можно посмотреть на официальном аккаунте театр-студии в трех соцсетях: ВКонтакте, Facebook и Instagram.

- Это наш руководитель, учитель, наставник, пример настоящего патриотизма, человек, бесконечно любивший Ставрополь и сделавший его таким, какой он сегодня, - прокомментировал событие врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов.

ИСТОЧНИК KP.RU