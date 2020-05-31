2020-05-31T12:02:13+03:00
Происшествия

В Ингушетии возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков

Им вменяют две статьи УК РФ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков. Происшествие случилось в Сунже, сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Напомним, в субботу спецназ производил задержание боевиков. Сотрудники правоохранительных органов предлагали им сдаться, но они ответили отказом и оказали сопротивление. В результате операции двух будущих фигурантов дела убили, из спецназовцев никто не пострадал. Пожар, возникший в ходе атаки, ликвидирован.

Перестрелки на улицах Сунжи.

По сведения НАК, убитые боевики готовили теракты в Ингушетии. Режим КТО в городе сняли.

- Следователем Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и частью второй статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору), - говорится в сообщении ведомства.

Место осмотрено. Оружие и боеприпасы изъяты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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