СК России проверит нарушения по информированию жителей КЧР о COVID-19

31 Май 2020 2020-05-31T12:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Александр Бастрыкин учредил проверку сообщений о нарушениях по информированию населения Карачаево-Черкесии о коронавирусе. В республику направили группу следователей, ситуацию контролирует глава федерального управления Следственного комитета, сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу стало известно, что количество зараженных в Карачаево-Черкесии может быть втрое выше заявленного оперативным штабом республики. По данным Роспотребнадзора, на 26 мая в регионе, как минимум, 2800 больных. По предварительным выводам, несколько больниц подавали в надзорный орган заниженное число извещений об инфицировании.

Корректировка бюджета Ставрополья, выплаты медикам и поддержка бизнеса и сельского хозяйства: коронаврус на Северном Кавказе 00:00 00:00

- Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех проводимых региональным следственным управлением мероприятиях в рамках доследственных проверок о нарушении прав жителей и медицинских сотрудников в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Кроме того, по указанию Александра Бастрыкина в регион для оказания практической помощи будут направлены следователи центрального аппарата и ГСУ СКФО, - говорится в сообщении Следственного комитета России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беспощадный, но не бессмысленный: Бунт медиков в Черкесске победил начальство и Минздрав

Работники "Скорой помощи" Черкесска смогли протестами продавить свое руководство и Минздрав КЧР. Ведомство стало устранять проблемы, а начальство могут уволить. Однако бунт медиков продолжается [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU