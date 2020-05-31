2020-05-31T12:44:51+03:00
Общество

СК России проверит нарушения по информированию жителей КЧР о COVID-19

В республику уже направили группу следователей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Александр Бастрыкин учредил проверку сообщений о нарушениях по информированию населения Карачаево-Черкесии о коронавирусе. В республику направили группу следователей, ситуацию контролирует глава федерального управления Следственного комитета, сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу стало известно, что количество зараженных в Карачаево-Черкесии может быть втрое выше заявленного оперативным штабом республики. По данным Роспотребнадзора, на 26 мая в регионе, как минимум, 2800 больных. По предварительным выводам, несколько больниц подавали в надзорный орган заниженное число извещений об инфицировании.

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- Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех проводимых региональным следственным управлением мероприятиях в рамках доследственных проверок о нарушении прав жителей и медицинских сотрудников в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Кроме того, по указанию Александра Бастрыкина в регион для оказания практической помощи будут направлены следователи центрального аппарата и ГСУ СКФО, - говорится в сообщении Следственного комитета России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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