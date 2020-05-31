2020-05-31T13:00:03+03:00
Общество

Жителей Ставрополья привезут из Нью-Йорка вывозным рейсом

На Родину вернутся также жители Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии
Антон ШАПОВАЛОВ
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Жителей регионов Северного Кавказа на вывозном рейсе отправят в Россию. Уроженцы Ставропольского края, Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии попали в число 223 россиян, которые смогут добраться домой. Об этом сообщает представитель генкосульства России в Ньй-Йорке.

Самолет с гражданами ждет долгий маршрут. Из Нью-Йорке он прилетит в Москву, затем - в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск. Рейс уже в пути, в 11:45 он побывал в столице России.

- Несмотря на сохраняющуюся в Нью-Йорке сложную эпидемиологическую обстановку, дипломаты Генконсульства, как и прежде, находились в международном аэропорту имени Дж. Кеннеди, - сказано в сообщении генконсульства.

Кроме жителей СКФО, на рейсе присутствуют граждане из Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Алтайского края.

Всего из США хотят вылететь более двух тысяч россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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