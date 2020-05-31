2020-05-31T14:27:33+03:00
Общество

Жительница Пятигорска поборется за звание "Миссис Мира Россия"

Олеся Кашинцева может попасть на мировой конкурс красоты
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: скриншот с сайта конкурса красотыФото: скриншот с сайта конкурса красоты
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Олеся Кашинцева из Пятигорска может стать самой прекрасной миссис России. Финал престижного конкурса пройдет в июне в Москве, сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

Согласно официальным сведениям, Олеся прошла отборочный тур и будет представлять на конкурсе весь край. По регламенту, побороться за звание "Миссис Мира Россия" могут замужние женщины от 18 до 47 лет.

Олеся - коренная жительница Пятигорска. Владеет тремя иностранными языками - английским, французским и испанским. Занимается предпринимательством, подрабатывает бизнес-тренером. Есть дети.

- Чтобы победить, я думаю, нужно быть красивой и не только внешне, но душевно. Нужно быть умной, доброй, предприимчивой и амбициозной. Главное, верить в свою победу, а я верю. И у меня есть мечта: я хочу победить и покорить Эльбрус и при этом сфотографироваться в короне и ленте на вершине», - говорит Олеся.

Победитель конкурса "Миссис Мира Россия" победит на международное первенство "Миссис Мира".

ИСТОЧНИК KP.RU

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