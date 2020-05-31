Власти Ставрополья ожидают 12 тысяч туристов в июне

31 Май 2020 2020-05-31T14:52:01+03:00

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На Ставрополье прогнозируют прибытие около 12 тысяч туристов. Такие цифры край получит при отмене ограничительных мер на курортах Кавказских Минеральных Вод. Предположением поделилось управление по информполитике Правительства Ставропольского края со ссылкой на подсчеты регионального Министерства туризма.

В ведомстве отмечают, что туристы с осторожностью бронируют летние путевок на курорты КМВ. Однако осенью санатории ожидают превышение аналогичных показателей 2019 года.

- Предпочтение ставропольским курортам отдают, как правило, россияне, отказавшиеся от зарубежных поездок и те, кто оплатил путевку после 28 марта, но по причине ограничительных мер перенес отдых на осенний и зимний сезоны, - говорится в сообщении.

Из-за ограничительных мер, связанных с COVID-19, курорты Кавказских Минеральных Вод на время приостановили продажу путевок до 1 июня. Сейчас здравницы с медицинской лицензией активно готовятся к прибытию долгожданных гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU