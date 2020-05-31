2020-05-31T15:12:11+03:00
Общество

Спортсмены из Ставрополя поймали публичного онаниста

Горожане опередили полицейских в поимке парня
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: стоп-кадрФото: стоп-кадр
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Жители Ставрополя опередили полицейских в поимке онаниста. Видео диалога между парнем и спортсменами попали в сеть.

Ранее пользователи интернета из Ставрополя обсуждали ролик с самим инцидентом. В кадре парень стоит на аллее микрорайона "Перспективный" и, не сняв шорты, мастурбирует. Мимо проходили женщины с детьми, которым явно не нравилось поведение молодого человека. Остановить его смогли только девушки-операторы, которые насмешками отпугнули онаниста.

Сообщалось, что полицейские ищут парня, но их опередили местные спортсмены. Горожане заставили его просить прощения за поступок. Объяснять, зачем он так сделал, парень не стал. После извинений на камеру его отпустили. Отметим, что теперь пользователи сети негодуют, почему спортсмены устроили "народный суд" над испуганным героем истории.

По этическим соображением "КП - Северный Кавказ" публиковать видео не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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