В Невинномысске мотоциклист без прав устроил ДТП

31 Май 2020 2020-05-31T15:23:30+03:00

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В Невинномысске парень перевернулся на мотоцикле. Выяснилось, что у него нет ни категории вождения, ни опыта вождения таким транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Инцидент произошел на улице Бульвар Мира. 26-летний парень ехал на "Кавасаки" и превысил скорость. В итоге он не справился с управлением и наехал на бордюр. Мотоциклист и "железный конь" опрокинулись.

- С травмами виновник ДТП был доставлен в больницу, - говорится в сообщении.

По предварительной версии, авария произошла из-за отсутствия водительского стажа.

ИСТОЧНИК KP.RU