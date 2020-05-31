2020-05-31T15:23:30+03:00
Происшествия

В Невинномысске мотоциклист без прав устроил ДТП

Парня доставили в больницу
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото байка: ГИБДД по СКФото байка: ГИБДД по СК
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В Невинномысске парень перевернулся на мотоцикле. Выяснилось, что у него нет ни категории вождения, ни опыта вождения таким транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Инцидент произошел на улице Бульвар Мира. 26-летний парень ехал на "Кавасаки" и превысил скорость. В итоге он не справился с управлением и наехал на бордюр. Мотоциклист и "железный конь" опрокинулись.

- С травмами виновник ДТП был доставлен в больницу, - говорится в сообщении.

По предварительной версии, авария произошла из-за отсутствия водительского стажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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