На Ставрополье начали проверку "Скорой помощи" из-за жалоб сотрудников
Следователи проверят сведения о нарушениях в отделении "Скорой помощи" Ипатовской больницы. Информация о несоблюдении прав работников появились в интернете, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.
Как передает представитель ведомства, в сообщении работники "Скорой" говорят, что им не дали положенные выплаты и не предоставили соответствующую стандартам амуницию для работы с зараженными COVID-19.
- По результатам всех проверочных действий следователь Ипатовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ставропольскому краю примет процессуальное решение, - сказано в сообщении ведомства.
На днях 20 сотрудников "Скорой помощи" в Ипатово отправили на карантин, сообщил глава районной администрации Сергей Савченко.
- Это вынужденные меры и приняты они в связи с контактом одного из сотрудников с коронавирусным больным. Большая просьба временно минимизировать обращения в Скорую, - написал чиновник.
По состоянию на 31 мая в Ипатово пять случаев заражения COVID-19, еще 13 пациентов нашли в поселках, расположенных в городском округе.
ИСТОЧНИК KP.RU