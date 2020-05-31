На Ставрополье начали проверку "Скорой помощи" из-за жалоб сотрудников

31 Май 2020 2020-05-31T15:57:24+03:00

По ее итогам примут процессуальное решение

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Следователи проверят сведения о нарушениях в отделении "Скорой помощи" Ипатовской больницы. Информация о несоблюдении прав работников появились в интернете, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Как передает представитель ведомства, в сообщении работники "Скорой" говорят, что им не дали положенные выплаты и не предоставили соответствующую стандартам амуницию для работы с зараженными COVID-19.

- По результатам всех проверочных действий следователь Ипатовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ставропольскому краю примет процессуальное решение, - сказано в сообщении ведомства.

На днях 20 сотрудников "Скорой помощи" в Ипатово отправили на карантин, сообщил глава районной администрации Сергей Савченко.

- Это вынужденные меры и приняты они в связи с контактом одного из сотрудников с коронавирусным больным. Большая просьба временно минимизировать обращения в Скорую, - написал чиновник.

По состоянию на 31 мая в Ипатово пять случаев заражения COVID-19, еще 13 пациентов нашли в поселках, расположенных в городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU