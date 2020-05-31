Православный священник из Ставрополя сварил старинный сыр

31 Май 2020 2020-05-31T16:43:33+03:00

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Антоний Скрынников выпустил первую парию сыра "Монтерей Джек". Священник, настоятель храма Святого благоверного Великого Князя Дмитрия Донского в Ставрополе перенял у францисканских монахов из Мексики, сообщает пресс-служба управления по информационной политике Ставрополья.

По сообщению источника, рецепт создали около 300 лет назад в Монтерее (сегодня - Калифорния). "Монтерей Джек" любят в США и Мексике, где сыр "сдабривают перцем и песто (соус из базилика, семян пинии, сыра и оливкового масла - прим.ред.)".

Перед тем, как начать готовить, отец Антоний стажировался у коллег священника Вячеслава Фомина из пятигорского храма Трех Святителей. Мужчина еще в прошлом году запустил сыроварню. На ней настоятель варит российские и некоторые иностранные сыры. "Монтерей Джек" - новинка даже для него.

- Оборудование сыроварни помогают обслуживать двое прихожан. Молоко для переработки поставляется из крестьянских подворий, лично отобранных священником, - сказано в сообщении.

Сыр будут продавать по интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU