2020-05-31T16:43:33+03:00
Общество

Православный священник из Ставрополя сварил старинный сыр

Продукт выведут на продажу
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Антоний Скрынников выпустил первую парию сыра "Монтерей Джек". Священник, настоятель храма Святого благоверного Великого Князя Дмитрия Донского в Ставрополе перенял у францисканских монахов из Мексики, сообщает пресс-служба управления по информационной политике Ставрополья.

По сообщению источника, рецепт создали около 300 лет назад в Монтерее (сегодня - Калифорния). "Монтерей Джек" любят в США и Мексике, где сыр "сдабривают перцем и песто (соус из базилика, семян пинии, сыра и оливкового масла - прим.ред.)".

Перед тем, как начать готовить, отец Антоний стажировался у коллег священника Вячеслава Фомина из пятигорского храма Трех Святителей. Мужчина еще в прошлом году запустил сыроварню. На ней настоятель варит российские и некоторые иностранные сыры. "Монтерей Джек" - новинка даже для него.

- Оборудование сыроварни помогают обслуживать двое прихожан. Молоко для переработки поставляется из крестьянских подворий, лично отобранных священником, - сказано в сообщении.

Сыр будут продавать по интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Православный священник из Ставрополя сварил старинный сыр
На Ставрополье начали проверку "Скорой помощи" из-за жалоб сотрудников
В Невинномысске мотоциклист без прав устроил ДТП
Спортсмены из Ставрополя поймали публичного онаниста
Власти Ставрополья ожидают 12 тысяч туристов в июне
Жительница Пятигорска поборется за звание "Миссис Мира Россия"
Рамзан Кадыров рассказал, как сложилась бы его судьба, не будь он политиком
Жителей Ставрополья привезут из Нью-Йорка вывозным рейсом
СК России проверит нарушения по информированию жителей КЧР о COVID-19
В Ингушетии возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков
В память Андрея Джатдоева проведут онлайн-вечера
Онанист пугал жителей Ставрополя в людном месте
Ставрополье соберет матрешку из 100 тонн минералки на День России
На Ставрополье выявили еще 81 пациента с COVID-19
На Ставрополье призывников проверяют на коронавирусную инфекцию
Опубликовано видео с места уничтожения боевиков в Ингушетии
Активная часть спецоперации в Ингушетии завершена — источник