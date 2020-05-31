2020-05-31T19:47:23+03:00
Происшествия

В Москве задержали участников пикета в поддержку адвокатов из КБР

Мероприятия проходили у здания Следственного комитета России
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Москве задержали адвокатов Даниила Бермана, Александра Редькина, Дмитрия Захватова, Екатерину Селезневу и блогера Дмитрия Иванова. Активисты устроили одиночные пикеты около здания Следственного комитета России. Таким образом они поддерживали юристов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Диану Ципинову.

Полиция пока не составила на пикетировавших административные протоколы. На блогера, однако, написали документ о нарушении режима самоизоляции.

Напомним, против адвокатов из Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по первой части 318 статьи УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как уверяет следствие, сотрудники полиции проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в Нарткале. Сотрудник заведения отказался впускать правоохранительные органы и позвонил адвокату Жилокову. Тот стал конфликтовать с полицейскими и предложил одному из них подраться с ним без формы. Позже он толкнул и ударил лбом сотрудника МВД. Его задержали.

Адвокату на подмогу прибыли его коллеги, одной из которых была Диана Ципинова. Им отказали в проходе в здание. Позже они проникли туда тайно, но их вывели. После Ципилина не раз пыталась пройти в здание, отталкивая полицейских. Одному из них она ударила в пах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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