2020-06-01T09:11:00+03:00
Происшествия

Минздрав Ставрополья подключился к проверке "Скорой" в Ипатово

До этого мероприятия в больнице учредили представители Следственного комитета по СК
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Минздрав Ставрополья отреагировал на обращение медиков "Скорой помощи" из Ипатово. Работники уверяют, что трудятся в опасных для жизни условиях, а обещанные президентом выплаты им не выдаются. Согласно релизу управления по информполитике Правительства Ставропольского края, министерство проверит только факт невыплаты стимулирующих за апрель.

Согласно информации Минздрава, 22 сотрудника ипатовской "Скорой" получили выплаты на 780 тысяч рублей.

- Средства получили 9 фельдшеров медицинских бригад (по двум Постановлениям РФ - №415 и 484), 9 водителей (по Постановлению 484) и 4 фельдшера - сотрудника оперативного отдела (по Постановлению №415). На сегодня уже произведен расчет денежной потребности по выплатам сотрудникам этого медучреждения за май текущего года, - говорится в сообщении Правительства Ставрополья.

Проверка продолжается. Главврачу больницы в Ипатово придется встретиться с подчиненными, чтобы им разъяснить о том, как формируются их стимулирующие выплаты.

Ранее за дело взялся Следственный комитет по Ставрополью. Ведомство намерено проверить, в каких условиях трудятся работники "Скорой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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