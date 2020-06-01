В Пятигорске благоустроят сквер имени Льва Толстого

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:24:48+03:00

Старинные фонари приведут в порядок, а по периметру установят новые

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В Пятигорске эксперты обсуждают благоустройство сквера имени Льва Толстого. Власти курорта решили отказаться от творческого проекта, предложенного дизайнерами и сохранить исторический облик сквера.

Документ отправили на доработку. По данным пресс-службы администрации Пятигорска, в сквере нужно установить удобные скамейки и урны.

Также специалисты проработают и систему освещения — старинные фонари приведут в порядок, а по периметру установят новые. Кроме того, будет отремонтирован памятник Льву Толстому и полностью заменено покрытие.

Также в мэрии сообщили, что в сквере отремонтируют подпорные стенки над фонтаном. И сам водный источник приведут в порядок: заменят чашу и инженерное оборудование. Кроме того, в сквере вырастет число цветников и клумб.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре установили единственный на Ставрополье аэродинамический аттракцион. Уникальная конструкция появилась в парке «Победы».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, аттракцион откроют после отмены режима обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU