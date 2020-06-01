2020-06-01T09:57:31+03:00
Общество

На Ставрополье праздник детства пройдет онлайн

Администрация Ставрополя советует родителям создать в комнате таинственную атмосферу, включить светильники и настроиться на невероятное путешествие перед сном
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В этот году Международный день детей пройдет в режиме онлайн. Ставропольская детвора, к сожалению, не сможет как в предыдущие годы поучаствовать в спортивных мероприятиях, полюбоваться творческими выступления сверстников на площадках родного города, поесть сладкой ваты в городском парке и покататься на каруселях.

Но, Ставропольский Дворец культуры и спорта устроил им 1 июня «Праздник детства» в аккаунтах. Так, в 10:00 детвору ждет зарядка «Бодрое утро» от коллектива танцующих мам «СлингоСчастье» @slingoschastie. Площадка проведения: прямой эфир инстаграм аккаунта @cdkis

Зрителей ждут увлекательные мастер-классы, танцевальные зарисовки, полезные советы и даже фокусы, а также живое общение с детьми в прямом эфире.Площадка проведения: прямой эфир инстаграм аккаунта @cdkis

В 15: 00 - общий ролик с фотографиями челленджа #ВесьВПапуМаму

В течение недели пользователи Инстаграм публиковали коллажи с фотографиями своих детей и себя в детстве, настало время собрать все вместе и создать настоящий инстаграм-фотоальбом. Площадка проведения: инстаграм аккаунты и странички в ВКонтакте @cdkis, @loft.cdkis.

В 21.00 ярким завершением праздничного дня станет мини-спектакль для детей дома праздника «Тикиряш» - «Волшебные сновидения детства!» @tikirash_detskieprazdniki

Администрация Ставрополя советует родителям создать в комнате таинственную атмосферу, включить светильники и настроиться на невероятное путешествие перед сном. Площадка проведения: инстаграм аккаунт @cdkis.

Напомним, что в Ставропольском крае до 7 июня продлен режим самоизоляции. А с 18 мая введен обязательный масочный режим. Губернатор региона призывает жителей региона соблюдать его, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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