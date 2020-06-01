На Ставрополье за 2020 год родилось 6547 малыша
По данным Северо-Кавказстата, на Ставрополье за январь-март 2020 года родилось 6547 малыша. Сообщается, что это на 5,0% меньше, чем в январе-марте 2019 года.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в первом квартале 2020 года на Ставрополье появилось больше всего Артёмов.
Кстати, это имя уже несколько лет на первом месте по популярности среди мальчиков.
Также в пятёрку популярных мужских имён вошли: Александр, Михаил, Максим и Иван. Среди женских имен первое место стабильно занимает София, затем идут Мария, Ева, Милана и Анастасия.
Напомним, что в этом году на Ставрополье праздник детства пройдет онлайн. Администрация Ставрополя советует родителям создать в комнате таинственную атмосферу, включить светильники и настроиться на невероятное путешествие перед сном.
ИСТОЧНИК KP.RU