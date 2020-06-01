На Ставрополье за 2020 год родилось 6547 малыша

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:13:40+03:00

День защиты детей в 2020 году на Ставрополье пройдет в режиме онлайн Фото: Тимур ХАНОВ

Сообщается, что это на 5,0% меньше, чем в январе-марте 2019 года

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По данным Северо-Кавказстата, на Ставрополье за январь-март 2020 года родилось 6547 малыша. Сообщается, что это на 5,0% меньше, чем в январе-марте 2019 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в первом квартале 2020 года на Ставрополье появилось больше всего Артёмов.

Кстати, это имя уже несколько лет на первом месте по популярности среди мальчиков.

Также в пятёрку популярных мужских имён вошли: Александр, Михаил, Максим и Иван. Среди женских имен первое место стабильно занимает София, затем идут Мария, Ева, Милана и Анастасия.

Напомним, что в этом году на Ставрополье праздник детства пройдет онлайн. Администрация Ставрополя советует родителям создать в комнате таинственную атмосферу, включить светильники и настроиться на невероятное путешествие перед сном.

ИСТОЧНИК KP.RU