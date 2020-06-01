Население Ставрополья сократилось на 1,4 тысяч человек

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:18:53+03:00

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На Ставрополье произошла естественная убыль населения. За период с января по март 2020 года в крае родились 6547 малышей и умерли 8020 человек. В итоге население региона по естественным причинам уменьшилось на 1473 человека, сообщает Северо-Кавказстат в отчете.

- Среди муниципальных образований края естественный прирост населения зарегистрирован в Буденновском, Курском и Степновском муниципальных районах и городских округах и городах Ставрополе и Лермонтове, - говорится в сообщении.

В остальных территориях идет убыль. Главной причиной смерти жителей Ставрополья стали болезни системы кровообращения: от них скончались 42,5 процента человек.

Компенсировать убыль населения получилось за счет миграции из других регионов страны. Так, в регион прибыло 20183 человека, при этом 18360 - уехали. Миграционный прирост составляет 1,8 тысяч. Отметим, что из других стран на Ставрополье приехали 3483 человека, а уехали из края за рубеж - 2410.

ИСТОЧНИК KP.RU