В Северной Осетии скончались еще три пациента с COVID-19

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:31:04+03:00

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За сутки в Северной Осетии с подтвержденным коронавирусом скончались три пациента: женщина 1947 года рождения и мужчины 76 и 70 лет. Таким образом, общее число летальных случаев выросло до 56.

По информации республиканского Роспотребнадзора, на 1 июня зарегистрировано всего 3055 жителей с COVID-19 (+50 за сутки). В том числе выздоровели 1965 человек.

- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1159 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) - 6892 человека, - сказано в сообщении местного управления федеральной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU