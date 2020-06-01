В Северной Осетии скончались еще три пациента с COVID-19
За сутки в Северной Осетии с подтвержденным коронавирусом скончались три пациента: женщина 1947 года рождения и мужчины 76 и 70 лет. Таким образом, общее число летальных случаев выросло до 56.
По информации республиканского Роспотребнадзора, на 1 июня зарегистрировано всего 3055 жителей с COVID-19 (+50 за сутки). В том числе выздоровели 1965 человек.
- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1159 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) - 6892 человека, - сказано в сообщении местного управления федеральной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU