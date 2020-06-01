На Ставрополье назвали число умерших жителей

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:41:54+03:00

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Статистики отмечают уменьшение смертности в крае. С января по марта 2019 года на Ставрополье умерло на 7,5 процента больше людей, чем за этот период 2020. К такому выводу пришли сотрудники Северо-Кавказстат.

По подсчетам специалистов, в регионе за это время скончались 8020 человек. Самой распространенной причиной смерти стали болезни системы кровообращения (42,5%), новообразования (14,9%), болезни органов пищеварения (6,7%) и несчастные случаи, отравления, травмы (6,1%). От инфекций и паразитарных болезней умерли 0,7 процента из числа летальных случаев, или около 56 человек.

Эксперты Северо-Кавказстата констатируют естественную убыль населения на Ставрополье. Так, по данным статистики, рождаемость в крае составила 6547 малышей, что на пять процентов меньше результата за этот же период 2019 года. По естественным причинам количество жителей региона сократилось на 1473 человека. Негативную тенденцию удалось компенсировать за счет миграционного прироста в 1,8 тысяч человек.

- Среди муниципальных образований края естественный прирост населения зарегистрирован в Буденновском, Курском и Степновском муниципальных районах и городских округах, а также в городах Ставрополе и Лермонтове. В остальных муниципальных образованиях сохраняется естественная убыль населения, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU