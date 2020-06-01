2020-06-01T10:46:20+03:00
Общество

Стало известно, от чего умирали жители Ставрополья на начало пандемии

Часто причиной смерти ставропольцев становятся новообразования
Ася АСРЯН
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В регионе растет число заболевших коронавирусомВ регионе растет число заболевших коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье произошла естественная убыль населения. С января по март 2020 года в крае родились 6547 малышей и умерли 8020 человек. Стало известно, от чего умирали ставропольцы на начало пандемии.

Так, по данным Северо-Кавказстата, с января по март 2020 года причиной смерти 0, 7 местных жителей стали инфекционные и паразитарные болезни. 6,7 умерли от болезни органов пищеварения. От болезни органов дыхания – 3,0.

Несчастные случаи, отравления, травмы – 6.1, новообразования -14.9, болезни системы кровообращения – 42.5, прочие - 26.1.

Напомним, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 83 ставропольца. На сегодняшний день зафиксировано 2568 случаев заболевания. В том числе 225 детей. По словам Владимира Владимирова, всего выздоровели 1102 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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