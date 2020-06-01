1 Июнь 2020 2020-06-01T11:10:50+03:00

Согласно госконтракту, ремонт завершат в конце августа 2020 года

Ремонт завершат в конце августа 2020 года

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На подъезде к Ставрополю отремонтируют путепровод на автодороге Р-217 «Кавказ».

Сооружение расположено на 7-м км участка федеральнои трассы в обход села Татарка. Мостовики частично заменят балки трехпролетного строения и обновят четыре опоры путепровода.

Также там устроят новые деформационные швы с переходными зонами из эластомерных материалов. Это обеспечит главныи проезд и равномерное распределение нагрузок на основание.

Для обеспечения безопасности участников движения установят новое барьерное и перильное ограждения, а также нанесут термопластиковую разметку.

Согласно госконтракту, ремонт завершат в конце августа 2020 года.

Тем временем, в краевом центре завершился ремонт двух дорог в рамках реализации нацпроекта. Новый асфальт положили на улице Победы и на участке улицы Доваторцев от Мира до Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Работы проходят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Почти завершен ремонт на проспекте Кулакова, осталось нанести разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU