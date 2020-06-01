Онкологической службе Ставрополья исполнилось 75 лет

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:16:28+03:00

Пандемия не повлияла на работу краевого онкодиспансера: здесь работают все отделения, в том числе дневные стационары

Изменить размер текста: A A

Краевой онкологический диспансер сегодня - это современное, оснащенное прогрессивным оборудованием, медучреждение, в котором работают 244 врача, 673 сотрудника среднего и младшего медицинского персонала, а также 354 специалиста немедицинских специальностей. Только с начала этого года сюда трудоустроились 120 человек, в том числе 15 врачей.

Важно отметить, что пандемия не повлияла на работу краевого онкодиспансера: здесь работают все отделения, в том числе дневные стационары. Проводится плановая госпитализация.

Онкологическая служба Ставрополья ведет отчет своей деятельности с 1945 года, когда открылась первая краевая онкологическая станция, хотя онкологические пункты в крае функционировали еще с 1939 года - Ворошиловский и Пятигорский. Об этом сообщили в пресс-службе управления по инфорполитике правительства Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU