На Ставрополье банду вымогателей наказали по 10 уголовным делам

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:25:23+03:00

На своих преступлениях они заработали около 20 миллионов рублей

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На Ставрополье поймали группу, причастную к тяжким и особо тяжким преступлениям. В состав банды входили Берсанов Бориас, Нуниев Рустам и Исакиди Константин. Их возглавлял житель Пятигорска Рашидов Магомед, передает пресс-служба ФСБ России по Ставропольскому краю.

ОПГ занималось вымогательством денег на Ставрополье и в Ростовской области. Угрожая расправой и избиением, они заставляли жертв платить по вымышленным долгам. Так, они заработали около 20 миллионов рублей.

Всех четверых задержали в период с марта по август 2018 года. В ходе обысков у них нашли и изъяли две гранаты, обрез и наркотики. Против членов ОПГ возбудили десять уголовных дел по статьям 163, 228, 222.1 УК РФ. Их объединили в одно производство.

29 мая 2020 года Железноводский городской суд признал вину подсудимых. Рашидову дали 12 лет, Берсанову - 13, Нуниеву - девять, а Искади - восемь.

Преступников отправили в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU